Беспилотник ВСУ заметили над Татарстаном Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Татарстаном

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию России с помощью беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, средства ПВО ликвидировали дрон над территорией Татарстана.

Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан, — сказали в МО.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что система ПВО сбила над Белгородским районом украинский беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, был поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области из реактивных систем залпового огня. Предварительно, пострадали два мирных жителя.

Также глава Брянской области рассказал, что Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по сельхозтехнике, работающей в полях села Демьянки Стародубского муниципального округа. Противник использовал беспилотник-камикадзе. По словам губернатора, в результате атаки водитель техники получил легкую контузию. Пострадавшему трактористу оказали медицинскую помощь. При этом сама техника была серьезно повреждена при взрыве беспилотника.