В Москве досрочно выполнен план по дорожному строительству на 2023 год, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, с начала года построено свыше 100 км дорог и более полусотни дорожных сооружений.
Досрочно выполнили годовой план по строительству дорог в Москве. С начала 2023-го построили 110 км дорог и 65 искусственных сооружений — тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов, — написал градоначальник
Он уточнил, что завершен Московский скоростной диаметр, открыто движение по проспекту Багратиона и трассе, которая связывает Варшавское шоссе с Калужским. Кроме того, после реконструкции заработала развязка МКАД с Липецкой улицей. Градоначальник добавил, что в планах строительство еще 265 км дорог. По его словам, на их реализацию отводится три года.
Ранее Собянин раскрыл подробности о новой станции метро «Гольяново». Он пояснил, что это будет классическая станция московского метро — с островной платформой и четырьмя выходами из подземных переходов. Строить ее планируется открытым способом в котловане глубиной порядка 17 метров. Запуск станции сделает мегаполис ближе для 230 000 местных жителей.