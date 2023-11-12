Сергей Попов

Собянин рассказал о досрочном выполнении плана по дорогам в Москве Собянин: с начала 2023 года в Москве построено 110 км дорог

12 ноября 2023 в 10:54

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) во время осмотра реконструкции развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля