Беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью Минобороны РФ: украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны РФ в Telegram. Дрон уничтожили около 15:00 по московскому времени.

3 октября около 15:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Позднее губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник был сбит в Стародубском муниципальном округе. По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

В ночь на 3 октября губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что Брянскую область пытался атаковать украинский беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за отличную работу. Позднее Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение дрона ВСУ, отметив, что это произошло 2 октября примерно в 23:30 мск.

1 октября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаки на Белгородскую область с помощью дрона. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о пострадавших не поступала.