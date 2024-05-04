«Бешеный бык уже не тот»: в Госдуме ответили на слова Де Ниро о Трампе Депутат Говырин: Де Ниро опять полез в политику в надежде на третий «Оскар»

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

Роберт Де Ниро

Актер Роберт Де Ниро решил получить еще один «Оскар», но на этот раз через политику, предположил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Так он прокомментировал сравнение экс-президента США Дональда Трампа с Адольфом Гитлером, которое сделал артист.

Де Ниро уже старенький. Возможно, хочет получить еще один «Оскар»? Возможно, актерам, идущим в политику, и вручают «Оскар», но делают это от безысходности. Он же сам говорил, что из-за того, что его все считают великим актером, на кастингах ему не говорят «Вы нам не подходите», и поэтому он пользуется другими случаями, чтобы почувствовать себя отвергнутым, — заявил Говырин.

Он также напомнил о других словах Де Ниро. Тот отмечал, что люди, считая его великим актером, соглашаются с ним, даже когда он несет чудовищную ерунду. Кроме того, голливудская звезда утверждал, что работа режиссера сходится по целям с деятельностью президента, добавил парламентарий.

Не хочется думать, что в столь почтенном возрасте Вито Корлеоне, или «Бешеный бык» Джейк Ламотта, снова собрался на новые подвиги на этот раз в политику, — заключил собеседник.

Де Ниро в интервью MSNBC назвал Трампа глупым и сравнил его с Гитлером. По его словам, бывший американский лидер является нарциссом и монстром. Экс-глава Белого дома станет опасным для окружающих, если снова займет пост президента, заявил актер. Он отметил, что аналогичная ситуация была в Германии в 30-х годах XX века. Там «действовавшего как клоун» Гитлера не воспринимали всерьез, и он в итоге пришел к власти. То же самое было и с лидером итальянских фашистов Бенито Муссолини, добавил Де Ниро.