«Бесчеловечное нацистское нутро»: МИД России об ударе ВСУ по Белгороду МИД РФ назвал кровавым преступлением атаку ВСУ на Белгород

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Киев показал «бесчеловечное нацистское нутро», нанеся сегодня удар по жилым кварталам Белгорода, заявило Министерство иностранных дел России. Как отметили в ведомстве, Украина совершила очередное кровавое преступление. Министерство назвало атаку заранее спланированной.

Киевский режим вновь показал свое бесчеловечное нацистское нутро. Он совершил очередное циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы города Белгорода из реактивных систем залпового огня, — говорится в сообщении.

В российском ведомстве подчеркнули, что к организации теракта в Белгороде причастны американские и британские консультанты, которые подстрекают власти Украины к совершению преступлений. Представители МИД отметили, что ВСУ целенаправленно наносили удар по местам массового скопления людей.

Был атакован центр предпраздничного Белгорода — новогодний снежный городок, елка и каток, куда пришли отдохнуть горожане. Украинские преступники использовали кассетные боеприпасы в целях увеличения количества жертв террористической атаки, — добавили в МИД РФ.

Российское министерство призвало ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с осуждением теракта в Белгороде, а также публично дистанцироваться от киевского правительства. Молчание в ответ на «варварство» со стороны Украины будет расцениваться как пособничество ее «кровавым деяниям», подчеркнули в МИД России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее рассказал о последствиях атаки ВСУ. По его словам, в результате удара украинской армии по центру города погибли 14 человек, еще 108 ранены. Помимо этого, повреждены более 100 автомобилей, большая часть из которых сгорела, и десятки жилых домов, магазинов и коммерческих объектов.