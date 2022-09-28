Беременным и родителям 17-летних могут начать выдавать пособие В Госдуму внесен законопроект об установлении универсального пособия на детей до 17 лет и беременным

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект об универсальных выплатах пособий для семей с детьми, соответствующий документ опубликован в электронной думской базе. Авторы инициативы уточняют, что действующая система социальных выплат обеспечивает неравномерную поддержку разным семьям. Теперь помощь будет оказываться беременным матерям и родителям детей до 17 лет при ряде условий.

Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Конечный размер пособия будет зависеть от того, насколько велик дефицит дохода в семье. В разных случаях выплаты могут составлять от 50 до 100% от прожиточного минимума. Речь идет как о пособии для детей, так и о выплатах для беременных женщин.

Ранее член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что универсальное пособие для семей с низкими доходами будет являться дополнительной социальной защитой. Она отметила, что данная выплата будет предназначена и для беременных женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности.

Депутат объяснила, что при действующей системе на детей разного возраста семьи получают совершенно разные пособия, возникают недопонимания. Новое универсальное пособие сможет объединить ряд уже существующих мер социальной защиты. По словам Бессараб, данная инициатива правительства реализуется и станет действующей нормой с 1 января 2023 года.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее заявил, что средний по России размер универсального пособия на одного ребенка, анонсированного ранее председателем правительства Михаилом Мишустиным, составит от 7 до 14 тысяч рублей в зависимости от нуждаемости семьи. Сумма выплат будет рассчитываться с учетом региона проживания.