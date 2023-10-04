Бербок обвинили в трансляции «новостей абсурда» Захарова: Бербок транслирует новости абсурда

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Буквально все, что говорит министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, требует доскональной проверки, потому что она транслирует «новости абсурда», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат отметила, что о ее правоте свидетельствует реакция людей, которые слышат немецкого министра и начинают думать, что они где-то ослышались.

Это новости абсурда. Когда произносится фамилия и имя Анналены Бербок, то я знаю: все, что она скажет, буквально все, требует доскональной проверки, потому что после каждого заявления аудитория ставится в тупик. Люди начинают озираться, смотреть друг на друга, полагая, что они что-то не услышали или услышали не так, потому что этого же не может быть, — отметила Захарова.

В сегодняшнем мире в странах западной либеральной демократии руководящие должности занимают те, кто никаким образом не должны там быть, добавила дипломат. Однако ставка сейчас делается не на профессиональные качества.

Таким образом Захарова прокомментировала заявление Бербок о том, что будущее Украины находится в Евросоюзе. Министр также добавила, что «сообщество свободы» скоро будет «простираться от Лиссабона до Луганска».