Белоусова включили в число постоянных членов Совбеза РФ Путин подписал указ о включении Белоусова в состав постоянных членов Совбеза РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении главы Минобороны страны Андрея Белоусова в состав Совета безопасности РФ, следует из опубликованного документа на официальном портале правовой информации. Согласно тексту, решение вступило в силу с 11 июня.

Внести в состав Совета безопасности РФ изменение, <...> включив в состав Совета безопасности Российской Федерации в качестве постоянного члена этого совета Белоусова А. Р. — министра обороны Российской Федерации, — говорится в указе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства России. Помимо председателя, в состав руководящего органа вошли все вице-премьеры и 10 министров из 21. В частности, членами президиума стали глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель МВД Владимир Колокольцев, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков, глава МИД Сергей Лавров.

До этого глава российского оборонного ведомства впервые надел военную форму на совещание президента РФ с членами Совета безопасности. Темой заседания стали вопросы информационной безопасности. Докладчиком выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.