Белоусов назвал сферу, в которой России необходимо опередить Украину Белоусов заявил о необходимости опередить Украину в сфере новых технологий

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В России необходимо совершенствовать военное образование и адаптировать опыт специальной военной операции на Украине, заявил во время консультаций в Совете Федерации кандидат на пост министра обороны страны Андрей Белоусов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, государству необходимо сделать все возможное, чтобы опередить противника в сфере новых технологий.

Противник быстро учится. Ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно. <...> Нужно обобщать опыт применения новых технологий и, соответственно, отрабатывать новые формы ведения, новые методы ведения боевых действий, — заявил он.

Белоусов отметил, что России необходимо не просто учиться и следовать за мировыми тенденциями, а действовать на опережение. По его словам, Минобороны России и Генштаб уже ведут совместную работу в этом направлении, но она требует повседневного включения.

Белоусов также сообщил, что в Вооруженных силах РФ есть определенные проблемы с комплектованием, однако речи о мобилизации не идет. По его словам, к приоритетным задачам ведомства относится в первую очередь вопрос вооружения российской армии в зоне спецоперации.