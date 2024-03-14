Белоусов заявил, что Россия должна войти в топ-4 экономик мира к 2030 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия должна стать четвертой экономикой мира до 2030 года, заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. По его словам, для этого необходимо сохранить устойчивый рост ВВП не менее 2% в год с постепенным ускорением до 3%, передает РИА Новости.

Расчеты показывают, что Россия может стать четвертной экономикой в мире, опередив Японию, при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3% в год. В период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%, — сказал он.

В среду, 13 марта, российский лидер Владимир Путин заявил, что у России есть все шансы стать четвертой экономикой мира, если сохранятся текущие темпы развития. По его словам, экономика страны растет и это факт, который фиксируют различные международные организации. Поэтому, отметил российский лидер, не исключено, что РФ обгонит Японию в недалекой перспективе.

Президент добавил, что по паритету покупательной способности Россия обогнала ФРГ и заняла пятое место. Чтобы опередить Японию, необходимо стремиться к росту ВВП на душу населения, а также «менять саму структуру», делая ее более эффективной, современной и инновационной, указал Путин.