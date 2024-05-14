Белоусов заявил, что готов отдать жизнь ради выполнения задач Минобороны

Фото: СФ РФ

Андрей Белоусов

Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов во время своего выступления в Совете Федерации пообещал приложить все силы для решения поставленных задач на этой должности. Он признался, что готов отдать жизнь, если это потребуется, передает корреспондент NEWS.ru.

Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач, — подчеркнул Белоусов.

Также кандидат в министры обороны подчеркнул, что всегда руководствовался принципом «ошибаться можно, врать нельзя». В этом же выступлении Белоусов заявлял, что России необходимо совершенствовать военное образование и адаптировать опыт специальной военной операции на Украине. По его словам, государству необходимо сделать все возможное, чтобы упредить противника в сфере новых технологий.

Президент Владимир Путин предложил на пост министра обороны кандидатуру Андрея Белоусова, который был первым вице-премьером и курировал экономические вопросы в правительстве. Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, по предложению главы РФ станет секретарем Совбеза.