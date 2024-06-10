Белоусов встретился с военкорами, освещающими СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, освещающими события в рамках спецоперации на Украине, передает РИА Новости. Состоявшийся разговор носил откровенный и конструктивный характер, говорится в публикации.

Уточняется, что подобные встречи с военкорами министр планирует проводить на регулярной основе. По итогам первого подобного мероприятия Белоусов намерен дать ряд поручений специальным органам.

Также глава ведомства встретился с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Он отметил, что работу между Министерством обороны России и Минздравом нужно выстроить таким образом, чтобы российские военнослужащие получали качественное лечение. Белоусов напомнил, что военнослужащие имеют дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни, и получают ранения и травмы, передает пресс-служба военного ведомства.

До этого Мурашко рассказал, что российская система здравоохранения финансирует разработки по оказанию высокотехнологичного и дорогостоящего лечения. Он отметил, что министерство заинтересовано в снижении стоимости и повышении доступности наиболее современных методов лечения и соответствующей продукции для россиян.