Белоусов вручил высшие награды отличившимся бойцам СВО Белоусов вручил бойцам СВО медали «Золотая Звезда» и именное оружие

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам спецоперации на Украине, сообщили в ведомстве. Он также выдал именное огнестрельное оружие бойцам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО.

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие — российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Белоусов также поздравил бойцов СВО с награждением, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

Ранее Белоусов обратился к командованию и личному составу 10-го танкового полка, который принимал участие в штурме Авдеевки в ДНР. Он высоко оценил вклад военных во взятие под контроль населенных пунктов Камышеваха, Парасковиевка, Красногоровка и Уманское.

Глава Минобороны на совещании с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко заявил, что работу двух ведомств нужно выстроить таким образом, чтобы российские военнослужащие получали качественное лечение. Он напомнил, что военнослужащие имеют дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни, и получают ранения и травм.

