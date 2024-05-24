Белоусов: РФ и Белоруссия как никогда нуждаются в тесном взаимодействии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Сейчас как никогда необходимо тесное взаимодействие России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с коллегой из республики Виктором Хрениным. По его словам, сотрудничество стран позволит своевременно реагировать на военно-политическую обстановку и принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности, передает МО Белоруссии.

Сегодня как никогда необходимо наше тесное взаимодействие для своевременного реагирования на военно-политическую обстановку и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства, — заявил Белоусов.

Министр также поблагодарил коллегу за традиционное белорусское гостеприимство. По его словам, республика была и остается не только ближайшим соседом России, но и верным союзником и надежным партнером.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Его лично поприветствовал глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Белоусов обсуждает с белорусским коллегой вопросы безопасности Союзного государства.