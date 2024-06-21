Белоусов: ВС России владеют инициативой на всей линии фронта

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российские военнослужащие владеют инициативой на всей линии фронта, снижая боевой потенциал противника, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. При этом он отдал дань мужеству солдат и офицеров, передает ТАСС.

Благодаря их (российских военнослужащих. — NEWS.ru) мужеству, самоотверженности и профессиональной работе мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника, — сказал глава ведомства.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее предположил, что сообщение о переброске элитного спецназа «Ахмат» на Харьковское направление говорит о сложном положении в этом районе. Он не исключил, что сражение будет не решающим, но переломным. После этого, допустил эксперт, ВС РФ продолжат наступление.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ вынуждены растягивать боевые резервы после того, как российские силы начали наступление на Харьковском направлении. По его словам, растягивание линии фронта внесло определенные коррективы в действия украинской армии. Однако говорить, что ВС России стало намного легче продвигаться, «было бы забеганием вперед», уточнил он.