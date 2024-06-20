Белоусов пригрозил подчиненному уголовной ответственностью и попал на видео Белоусов пригрозил подчиненному судом за срыв сроков стройки жилья для военных

Фото: МО РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе инспекции объектов инфраструктуры 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота напомнил строителям об уголовной ответственности за срыв сроков строительства жилья для военнослужащих. Он поручил подчиненным представлять ему ежемесячный доклад о ходе работ. Видео опубликовала пресс-служба военного ведомства.

Будете ежемесячно докладывать количество механизмов и количество людей, и только попробуйте не сдать в сроки. Только попробуйте. Это будет ваша уголовная ответственность — так, на всякий случай, — сказал Белоусов.

Пресс-служба Минобороны России уточнила, что возведение новых объектов для размещения подразделений 155-й бригады пройдет в два этапа. В рамках первого, который будет проходить до 1 декабря 2025 года, планируется построить три казармы вместимостью до 400 человек и столовую на тысячу мест. В рамках второго этапа будут возведены еще три казармы, а также спортивный комплекс, пункты техобслуживания и хранилище техники.

В Минобороны РФ ранее объяснили, как ведомство распределило полномочия новых заместителей Андрея Белоусова. Павел Фрадков будет отвечать за вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства необходимых объектов, поскольку у него есть опыт в Росимуществе и Управлении делами президента России. Леонид Горнин будет ответственным за финансовое обеспечение Вооруженных сил РФ. Он должен повысить прозрачность трат и создать условия для эффективного расходования бюджетных средств, уточнили в министерстве.