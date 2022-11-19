Белоусов предсказал «идеальный шторм» для мировой экономики Вице-премьер России Белоусов: мировую экономику ожидает «идеальный шторм»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

В течение нескольких лет мировое экономическое пространство ожидает «идеальный шторм», заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По словам зампреда российского правительства, ближайший временной отрезок станет периодом сильной турбулентности, который дополнится климатическими и технологическими проблемами, а также другими «негативными трендами», передают «Известия».

Практически единодушное мнение, что мировая экономика входит в период сильных потрясений, который еще дополнительно усугубляется климатическими проблемами и нерешенными проблемами технологического развития <...> Предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно, — заявил Белоусов.

По словам вице-премьера, первым негативным фактором станет рост протекционизма в мировой торговле, а также блокировка правил, связанных с Всемирной торговой организацией (ВТО). Вторым фактором станут внушительные долговые обязательства стран, а третьим — рост цен.

Белоусов предполагает, что для решения проблем необходимо сосредоточиться на снятии барьеров, «которых сейчас наплодили очень много». После этого, указывает он, нужно переходить к восстановлению доверия.

Ранее Белоусов заявил, что на фоне энергетического и продовольственного кризисов российская экономика является островком стабильности. Он считает, что в будущем ожидается рецессия, обусловленная несколькими факторами. В частности, Белоусов напомнил, что еще в прошлом году рынки пришли в движение, а металл дорожал в два раза.