Белоусов посетил центр управления сухопутных войск Минобороны: Белоусов проинспектировал центр управления сухопутных войск

Фото: МО РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал центр управления сухопутных войск, передает пресс-служба ведомства. Глава Минобороны заслушал доклады о боевом управлении соединениями и воинскими частями, а также по актуальной обстановке в зоне проведения спецоперации.

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков доложил министру обороны РФ о выполняемые задачах, в том числе по вопросам подготовки офицерских кадров, а также взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного комплекса для оперативной поставки необходимого объема современных образцов вооружения и военной техники в войска, — добавили в пресс-службе.

Кроме того, Салюков представил Белоусову план развития Саратовского высшего артиллерийского командного училища. Согласно докладу, в ближайшие три года здание вуза отремонтируют и модернизируют и построят новые объекты. Также главе Минобороны зачитали доклад по организации боевого дежурства, в том числе по работе оперативных групп, координирующих и контролирующих боевые подразделения в зоне СВО.

Ранее Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин провели совещание по вопросам поставок БПЛА воинским частям. Глава ведомства отметил, что субъекты РФ с начала СВО оказывают помощь войскам с поставкой экипировки и техники. Речь о поставках напрямую в подразделения беспилотников, колесной техники, средств «окопной» РЭБ и элементов бронезащиты. Но сейчас есть необходимость упорядочивания и координации поставок на фронт, особенно средств разведки и РЭБ, уточнил министр.