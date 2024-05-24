Белоусов ответил на вопрос о задержаниях в Минобороны Белоусов не стал комментировать задержания в Минобороны России

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Андрей Белоусов

Новый глава Минобороны России Андрей Белоусов лаконично ответил на вопрос Telegram-канала SHOT о задержаниях в ведомстве. Министр сказал, что не будет комментировать ситуацию.

Без комментариев, — сказал Белоусов.

Накануне стало известно о задержании офицера департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. По данным РЕН ТВ, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере в виде дома и автомобиля.

Также на два месяца был арестован замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин. Такое решение принято в рамках дела о получении особо крупной взятки. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в форме недвижимости, возбудили уголовное дело. Сразу по нескольким его адресам в Москве и Краснодарском крае прошли обыски.

Политолог Сергей Марков предположил, что чистка в Министерстве обороны началась именно сейчас, потому что раньше этому мешали срочные дела. По его словам, в 2021 году была подготовка к спецоперации, а в 2022 году наступил критический период СВО. Эксперт добавил, что в следующие периоды шла мобилизация и наступление ВСУ.