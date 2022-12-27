Белоусов оценил динамику ВВП России в 2023 году Белоусов: динамика ВВП России в 2023 будет около нуля

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Андрей Белоусов

Динамика ВВП России в 2023 году будет составлять «около нуля», сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, передает РИА Новости. Он также отметил, что в стране не будут вводиться дополнительные ограничения на отток капитала. По словам вице-премьера, такие ограничения «уже ввели западные партнеры».

Динамика ВВП России в 2023 будет около нуля, — сказал Белоусов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что инфляция в России в первом полугодии 2023-го сохранится на низком уровне. Он также отметил, что общий уровень инфляции в стране снижается.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что доходы людей с минимальными заработками в России в этом году увеличились на 27,8%. Глава государства добавил, что общий уровень бедности в стране снизился в ноябре до 10,5%. Он подчеркнул, что это было одной из двух целей на 2022 год. Кроме того, планировалось продолжать политику развития страны.

До этого в ходе правительственного совещания Путин поставил задачу добиться реального повышения доходов населения. Он обратил внимание, что граждане определяют свое благосостояние по количеству денег «в кармане», а не по статистическим расчетам.