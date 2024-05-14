Белоусов объяснил, за счет чего надо развивать военную экономику России Белоусов призвал сделать военную экономику максимально открытой к инновациям

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Андрей Белоусов

Военную экономику России и работу Министерства обороны нужно сделать максимально открытыми к инновациям, заявил кандидат на должность главы МО РФ Андрей Белоусов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это касается не только внедрения современных цифровых технологий, но и подготовки кадров, а также новых форм и методов управления. Бывший первый вице-премьер выступил на пленарном заседании Совфеда, где заканчиваются консультации по его назначению на пост главы Минобороны РФ.

Вторая задача, поставленная президентом, — сделать военную экономику, работу Министерства обороны максимально открытыми к инновациям, — сказал Белоусов.

Кандидат на должность главы МО также уточнил, что в Вооруженных силах РФ есть определенные проблемы с комплектованием, однако речи о мобилизации не идет. По его словам, помимо этих вопросов к приоритетным задачам ведомства относится в первую очередь вопрос вооружения российской армии в зоне спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин 12 мая предложил назначить главой Минобороны Андрея Белоусова. До этого кандидат от российского лидера работал первым вице-премьером. Военкор Семен Пегов, комментируя кандидатуру Белоусова на пост министра, отметил, что он никогда не мнил и вряд ли станет мнить себя потенциальным маршалом, даже если станет главой военного ведомства.