Белоусов объяснил, почему сейчас не стоит мобилизовывать экономику Белоусов: власти России достигнут своих целей без мобилизации экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

В создании мобилизационной экономики в России сейчас нет никакого смысла, заявил в эфире телеканала «Россия 24» первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. По его словам, у властей страны достаточно рычагов для решения поставленных задач, передает РИА Новости.

Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас в таком плане смысла никакого нет, просто не получится этого сделать. Но у нас есть достаточно большое количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставили президент и сама жизнь. У нас — это у правительства и в стране, — сказал Белоусов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что сейчас планов на экономическую мобилизацию в России нет.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау до этого призвал подумать об экономической мобилизации в стране. Он считает, что такая модель не противоречит законам рынка, хотя роль государства и его инвестиций возрастает. О том, какой сегодня может быть экономическая мобилизация, о ее плюсах и минусах писал NEWS.ru.