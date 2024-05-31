Белоусов обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине Белоусов: Запад делает все для затягивания конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Андрей Белоусов

Западные страны делают все для затягивания и эскалации украинского конфликта, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совета руководителей оборонных ведомств ОДКБ. По его словам, которые приводит пресс-служба российского военного ведомства, это отражается в накачке Киева оружием, передаче разведданных, подготовке украинских солдат и вербовке наемников. Также, по его словам, советники и специалисты НАТО участвуют в подготовке диверсий.

Делается все для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине, — сказал Белоусов.

Глава российского военного ведомства отметил, что у украинских сил больше нет наступательного потенциала и инициативы на поле боя. Несмотря на это, Киев продолжает убеждать союзников в готовности вернуть контроль над утраченными территориями, говорит министр.

В том же выступлении руководитель МО РФ заявил, что Россия сумеет достичь цели специальной военной операции. Он добавил, что все попытки нанести ей стратегическое поражение не имеют перспективы. Россия, по его словам, активно использует полученный опыт, совершенствуя не только систему обучения кадров, но и оттачивая навыки в рамках оперативной подготовки.