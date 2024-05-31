Белоусов обвинил Запад в стремлении подорвать союзнические отношения в ОДКБ Белоусов: Запад хочет подорвать союзнические отношения в ОДКБ

Фото: kremlin.ru

Андрей Белоусов

Запад стремится дискредитировать деятельность ОДКБ и подорвать союзнические отношения стран-участниц организации, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на заседании совета руководителей оборонных ведомств ОДКБ. По его словам, которые передает РИА Новости, требуется координация и непрерывное совершенствование сил и средств, входящих в систему коллективной безопасности, и «отлаженность механизмов принятия решений».

Анализ военно-политической обстановки показывает, что она остается напряженной и характеризуется нарастанием военных угроз по периметру Организации, — заявил Белоусов.

Министр рассказал о приоритете военного сотрудничества в рамках в рамках организации в вопросе создания эффективной системы безопасности. По словам Белоусова, это особенно важно потому, что страны Запада «стремятся подорвать союзнические отношения между государствами ОДКБ, дискредитировать деятельность Организации».

Ранее стало известно, что Украина пользуется разрешением Лондона насчет применения британских ракет Storm Shadow. Советник министра по вопросам промышленности Юрий Сак заявил, что это делается для ударов по территории России. По словам политика, атаки с использованием Storm Shadow уже совершались. Стоит отметить, что официального разрешения по применению ракет от британской стороны не поступало.