Белоусов назвал ключевую задачу СВО Белоусов назвал главной задачей СВО победу с минимальными человеческими потерями

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Ключевой задачей специальной военной операции на Украине является достижение победы с минимальными человеческими потерями, заявил кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белоусов. Он добавил, что начал знакомиться с делами в военном ведомстве и отметил, что самые насущные вопросы связаны именно с СВО.

В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом, хочу это специально подчеркнуть, с минимальными человеческими потерями, — сказал Белоусов.

Ранее Белоусов заявил, что в Вооруженных силах РФ есть определенные проблемы с комплектованием, однако речи о мобилизации не идет. По его словам, к приоритетным задачам ведомства относится в первую очередь вопрос вооружения российской армии в зоне спецоперации.

Ранее экономист Денис Ракша заявил, что перед Белоусовым стоит задача «огромная и почти неподъемная»: необходимо обеспечить российскую армию вооружением, созданным на базе собственных технологий. По мнению эксперта, здесь экономический опыт Белоусова, его понимание того, как функционируют экономика и промышленность, могут очень сильно пригодиться.