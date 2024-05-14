Белоусов лучше Шойгу, поладит ли с Герасимовым? Зачем Путин меняет главу МО

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/МО РФ/kremlin.ru

Валерий Герасимов, Андрей Белоусов

Кандидат на должность главы Минобороны РФ Андрей Белоусов перечислил в Совфеде первостепенные задачи, которые ему предстоит решить во главе ведомства. Среди них — вопросы медицинского обслуживания и социального обеспечения участников спецоперации на Украине. Кроме того, ему нужно будет найти общий язык с главой Генштаба Валерием Герасимовым и другими высокопоставленными военными. Как гражданский человек будет выстраивать взаимоотношения с генералами, грозит ли Герасимову отставка, как изменится Министерство обороны и экономика России в целом — в материале NEWS.ru.

Какие задачи стоят перед Белоусовым на посту главы Минобороны

13 мая Белоусов выступил на слушаниях в Совете Федерации. В частности, он затронул вопросы социального обеспечения участников СВО, их медицинского обслуживания и «избыточной бюрократии» с оформлением льгот.

По словам Белоусова, в РФ установили минимальные выплаты для военнослужащих в зоне специальной военной операции на уровне 200 тысяч рублей. Тем не менее, отметил он, «жизнь не сводится только к денежному довольствию», поэтому есть над чем работать.

«Непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены, этот вопрос надо решать. Это касается и избыточной бюрократии и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия», — заявил Белоусов.

Накануне президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова, который ранее был первым вице-премьером, на пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу. В прежней должности Белоусов курировал основные направления социально-экономического развития страны, финансовые рынки, транспорт, инфраструктурные проекты и реализацию нацпроектов. В 2012–2013 годах он возглавлял Минэкономразвития, с 2013-го по 2020-й был помощником президента по экономическим вопросам. Белоусов — экономист-кибернетик, доктор экономических наук. Он не работал в военной сфере, не служил в армии (согласно информации из открытых источников) и не имеет воинских званий.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год

Почему Минобороны возглавит гражданский человек

Выдвижение кандидатуры Белоусова на пост главы Минобороны стало крайне неожиданным шагом для многих именно потому, что он — гражданский человек, который не занимался непосредственно армией, рассказал NEWS.ru глава Института политических исследований Сергей Марков. Кроме того, данное решение было принято во время СВО на Украине, добавил он.

«Однако я считаю, что нет ничего особенного в возможном назначении главой Минобороны гражданского человека. На протяжении нескольких десятилетий министры обороны тоже были не военными, а гражданскими лицами. Сергей Шойгу — строитель, эмчеэсовец. Анатолий Сердюков, который возглавлял Минобороны до него, — бизнесмен, его предшественник Сергей Иванов — офицер, но он разведчик, что весьма далеко от военной касты», — отметил Марков.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал выдвижение кандидатуры Белоусова абсолютно взвешенным и выверенным решением президента.

«Он семь лет был помощником президента, Путин его хорошо знает. Как вице-премьер он курировал наиболее сложные направления в правительстве, поэтому мы уверены, что Андрей Рэмович на посту министра обороны сделает все необходимое, чтобы наша армия стала мощнее, а страна — сильнее, чтобы народ жил лучше», — сказал Картаполов в беседе с NEWS.ru.

Фото: kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин

Как Белоусов будет работать с Герасимовым и другими военными

Герасимов останется на посту начальника Генерального штаба ВС РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, изменений не предусмотрено, потому что военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генштаба.

Белоусову предстоит выстраивать отношения с Герасимовым и другими кадровыми военными. Маловероятно, что он начнет работу с увольнений и перестановок, полагает Марков.

«Я считаю, что Валерий Герасимов останется на посту главы Генштаба. У Белоусова пока нет компетенций и знаний, чтобы оценить Герасимова, насколько он эффективен. Поработают вместе хотя бы полгода, и станет понятно, надо ли принимать какие-то решения. Обновление в армии, конечно, должно быть, но не всеобщим, не тотальным, потому что это дезорганизует военных. Если сменили министра обороны на совершенно нового человека, то логично оставить Герасимова», — пояснил Марков.

Напомним, что до назначения на пост главы Минобороны Сердюков возглавлял Федеральную налоговую службу и не имел воинских званий. При нем в вооруженных силах начались масштабные реформы, такие как изменение организационно-штатной структуры армии и системы закупок, сокращение численности военнослужащих, а также запуск программы перевооружения. При Белоусове изменилась структура Генштаба — он стал полноценным органом стратегического планирования.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Анатолий Сердюков

Сердюков не успел довести преобразования до конца из-за коррупционного скандала о хищениях в подведомственной Минобороны компании «Оборонсервис». Однако, по мнению ряда экспертов, его реформы можно считать скорее успешными, чем провальными. Специалисты предположили, что благодаря преобразованиям Сердюкова Шойгу смог модернизировать российскую армию. Впрочем есть и другая точка зрения, что он, наоборот, исправлял ошибки Сердюкова.

Шойгу, который был министром обороны с 2012 года, был делегирован президентом на пост секретаря Совбеза. Кроме того, он возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), которую Путин вывел из подчинения Минобороны, и станет его заместителем в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК).

«Сейчас главный вызов российского государства — это СВО, поэтому все продолжат свою работу в этом направлении. Сергей Шойгу как секретарь Совбеза будет координировать работу всех силовых ведомств от имени президента и их связку с правительством», — объяснил Марков.

Ждут ли Россию военная экономика и длительная война

В Кремле выбор Белоусова объяснили тем, что «сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, максимально оперативного внедренчества».

Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов

«Министерство обороны должно быть абсолютно открытым для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности», — заявил Дмитрий Песков, отметив, что «очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны».

Видимо, это заявление дало основание российским и зарубежным СМИ сообщить о том, что экономика России переходит «на военные рельсы».

«Кремль не хочет сдаваться, делает ставку на масштабное перевооружение и концентрируется на адаптации экономики к нуждам длительной войны», — пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Американская газета The New York Times отмечает, что, «назначив экономиста, Путин молчаливо признал важность промышленной мощи для любой военной победы».

Марков объясняет выдвижение кандидатуры Белоусова на пост главы Минобороны тем, что Россия должна быть готова к «долгой войне».

«Наша страна не хочет долгой войны, но для того, чтобы ее прекратить, нужно быть к ней готовыми. Если мы не будем готовы, то Запад ее никогда не прекратит», — подытожил политолог.

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