Белоусов и Дюмин обсудили поставки беспилотников для воинских частей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин провели совещание по вопросам поставок БПЛА воинским частям, сообщила в Telegram пресс-служба оборонного ведомства. Селекторное совещание по вопросам поставок беспилотников и обучения их применению прошло в Национальном центре управления обороной.

Помощник президента Российской Федерации Алексей Дюмин отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия и координации действий субъектов Российской Федерации и регионального бизнеса с Минобороны в сферах разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки и иных высокотехнологичных изделий, — говорится в сообщении.

Белоусов отметил, что субъекты РФ с начала СВО оказывают помощь войскам с поставкой экипировки и техники. Речь идет о поставках напрямую в подразделения беспилотников, колесной техники, средств «окопной» РЭБ и элементов бронезащиты. Но сейчас есть необходимость упорядочивания и координации поставок на фронт, особенно средств разведки и РЭБ, уточнил министр.

Он обозначил необходимость внимательно отнестись к озвученным механизмам взаимодействия и применять их при организации помощи войскам. Белоусов добавил, что это поможет не допустить избыточной вариативности устройств на фронте и повысит эффективность использования поставляемых регионами техсредств.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин провел совещание с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Кроме того, на встрече были командующие округами. По словам Пескова, на совещании обсуждались ход специальной операции и планы по продолжению боевых действий.