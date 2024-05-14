Белоусов одной фразой описал свои принципы в работе Белоусов пообещал приложить все силы для решения поставленных задач

Фото: СФ РФ

Андрей Белоусов

Кандидат в министры обороны Андрей Белоусов пообещал в этой должности не жалеть здоровья и жизни, если это потребуется, для решения поставленных задач, сообщил корреспондент NEWS.ru. Выступая в Совете Федерации, он подчеркнул, что всегда руководствовался принципом «ошибаться можно, врать нельзя».

Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач, — заявил Белоусов.

Ранее Белоусов заявил, что в Вооруженных силах РФ есть определенные проблемы с комплектованием, однако речи о мобилизации не идет. По его словам, к приоритетным задачам ведомства относится в первую очередь вопрос вооружения российской армии в зоне спецоперации. Кандидат на должность главы МО также уточнил, что главной задачей в рамках СВО являются поставки военной и специальной техники: артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты военнослужащих, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ.