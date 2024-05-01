Белгородская область снова подверглась атаке БПЛА МО РФ: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью днем 1 мая

Фото: МО Украины

Украинские вооруженные силы снова ударили по территории Белгородской области беспилотным летательным аппаратом, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили один дрон самолетного типа около 15:30 по московскому времени.

Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — заявили в ведомстве.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали регион дронами-камикадзе. Один из вражеских беспилотников влетел в торговую точку, другой повредил кровлю хозпостройки частного дома. По словам губернатора, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

До этого Минобороны России сообщило об отражении атаки шести украинских беспилотников в ночь на 1 мая. Три дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью и еще по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.