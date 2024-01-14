Беглов: военные видели гендерно-нейтральные туалеты и понимают цели СВО

Фото: МО РФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 13 января посетил в госпитале раненых участников специальной военной операции и заявил в Telegram-канале, что они хорошо понимают ее цели. Тем, кто видел гендерно-нейтральные туалеты в школах Донбасса, не нужно объяснять, за какие ценности ведется борьба, заверил он. Политик поздравил военнослужащих со старым Новым годом, записал просьбы и пообещал привезти в больницу паралимпийцев, чтобы раненые могли обсудить с ними старт спортивной карьеры.

Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков — три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем, — написал Беглов.

Его слова раскритиковал в своем Telegram депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Он усомнился, что в донбасских школах могли быть такие туалеты, и напомнил, ссылаясь на Росстат, что четверть россиян используют выгребные ямы и септики, не имея централизованной канализации. По мнению Вишневского, это более важная проблема.

В декабре прошлого года представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин ясно понимает, чего хочет добиться страна в рамках СВО. Позже Песков сообщил, что Россия продолжает действовать для достижения своих целей.