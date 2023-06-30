Беглов назвал причину конфликта с Пригожиным Беглов назвал причиной конфликта с Пригожиным грязный бизнес

Фото: kremlin.ru

Александр Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал причиной конфликта с российским предпринимателем Евгением Пригожиным грязный бизнес. В эфире программы «Новый взгляд» на телеканале «78» он заявил, что «алчные дельцы» хотели взять под контроль управление всеми сферами хозяйства города.

Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства. Раньше им это удавалось, и там, куда заходил этот грязный бизнес, городу приходилось несладко, — сказал Беглов.

В частности, по словам губернатора Петербурга, «грязный бизнес» предпринимал попытки взять под контроль сферу социального питания, вывоз мусора и строительство метро.

Беглов подчеркнул, что не реагирует на провокации сознательно, поскольку против него используют «информационно-когнитивные приемы». По его словам, сначала «грязный бизнес» пытается сделать органы власти своими пособниками, а когда это не получается, то раскручивает образ врага через подконтрольные информационные ресурсы.

Беглов добавил, что с собственностью Пригожина в Петербурге будут разбираться соответствующие органы. При этом он уточнил, что необходимости в изъятии активов бизнесмена после попытки мятежа ЧВК Вагнер нет.