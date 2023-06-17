«Беда для всего мира»: в России отреагировали на фразу Байдена про королеву Депутат ГД Чепа связал нелепую фразу Байдена «боже, храни королеву» с его возрастом и деменцией

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президенту США Джо Байдену в силу его преклонного возраста и деменции тяжело даются публичные выступления, такого огромного количества конфузов еще не случалось ни с одним из мировых лидеров, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. Глава Белого дома выступил на саммите по оружейной безопасности в Коннектикуте, где попрощался с участниками неуместной для такой ситуации фразой «боже, храни королеву».

К сожалению, от деменции никто не застрахован, и возраст сказывается на деятельности любого человека. <...> Я делаю вывод, что каким-то силам удобно, чтобы у власти стояли такие люди, чтобы воздействовать на них и таким путем проводить свою политику страны, — прокомментировал Чепа очередную историю с Байденом.

По словам депутата, когда такие люди, как Байден стоят во главе страны, это очень рискованно и опасно с точки зрения гарантий безопасности.

Мы должны сами обеспечивать себе такие гарантии, а не надеяться на политиков, которые будут проводить такую работу. Учитывая, что Байден собирается еще идти на следующие выборы президента, это беда не только Америки, но и для всего мира, — констатировал он.

Ранее депутат ГД Михаил Шеремет предложил Байдену подлечиться в Крыму. По мнению народного избранника, накопившаяся агрессия у президента США связана с хроническим недомоганием, которое американским пропагандистам не удается скрыть от публики.