Россия будет добиваться осуждения со стороны мирового сообщества ударов по Крыму ракетами ATACMS, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, ситуация может привести к «огромной беде для всего человечества», передает Lenta.ru.
Они хотят на примере России показать, что именно они в доме хозяева. Во-первых, у них это не получится, во-вторых, эти эксперименты могут привести к огромной беде для всего человечества, это надо максимально разъяснять, — заявил Климов.
Он отметил, что задачей российской стороны является донесение до мирового сообщества, в том числе в странах НАТО, опасности подобного развития событий.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУ над территорией Крыма. По данным ведомства, атака на объекты на полуострове была пресечена в течение прошедшей ночи.
До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что крылатые ракеты Storm Shadow, Scalp и ATACMS, переданные ВСУ западными партнерами, способны долететь не только до Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска. Он предположил, что они могут угрожать также Ростову-на-Дону, Курску, Белгороду, Брянску, Воронежу, Липецку и Смоленску.