«Беда для человечества»: в РФ отреагировали на ночную атаку ATACMS Сенатор Климов: РФ будет добиваться осуждения атак Крыма ракетами ATACMS

Фото: defense.gov

Ракета ATACMS

Россия будет добиваться осуждения со стороны мирового сообщества ударов по Крыму ракетами ATACMS, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, ситуация может привести к «огромной беде для всего человечества», передает Lenta.ru.

Они хотят на примере России показать, что именно они в доме хозяева. Во-первых, у них это не получится, во-вторых, эти эксперименты могут привести к огромной беде для всего человечества, это надо максимально разъяснять, — заявил Климов.

Он отметил, что задачей российской стороны является донесение до мирового сообщества, в том числе в странах НАТО, опасности подобного развития событий.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУ над территорией Крыма. По данным ведомства, атака на объекты на полуострове была пресечена в течение прошедшей ночи.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что крылатые ракеты Storm Shadow, Scalp и ATACMS, переданные ВСУ западными партнерами, способны долететь не только до Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска. Он предположил, что они могут угрожать также Ростову-на-Дону, Курску, Белгороду, Брянску, Воронежу, Липецку и Смоленску.