«Базарные хабалки»: Миронов о претензиях Варшавы на репарации от России Миронов: Польша намерена уравнять нацистский и советский режимы, требуя репарации от РФ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обвинил поляков в конструировании параллельной реальности, в которой русские не освобождали Польшу, заявив об этом в беседе с NEWS.ru. По его словам, требование возместить «ущерб», нанесенный полякам в годы Второй мировой войны, можно рассматривать как очередной повод формально уравнять нацистскую Германию и СССР, выставив себя в виде их невинной жертвы.

Гордые шляхтичи настолько вошли в роль базарных хабалок, что не замечают, насколько они глупо и никчемно выглядят, выставляя счета соседям. Хотя расчет здесь не только материальный, но и идеологический, — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что сами поляки долгое время были верными союзниками Гитлера, а также участвовали в разделе Чехословакии и Холокосте. По его мнению, в ответ на такие меры России следует пересмотреть подход к Катынской трагедии «и не идти на поводу тех мерзавцев, кто изо всех сил пытается опорочить память наших отцов и дедов».

Ранее сообщалось, что польские власти подсчитают потери, которые, по их мнению, были причинены Советским Союзом в годы Второй мировой войны. Варшава намерена истребовать их по аналогии с репарациями от Германии.

От ФРГ Варшава требует около $1,3 трлн в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Берлине заявили, что Германия уже выплатила достаточно крупные репарации, оснований для удовлетворения требований польской стороны нет, а сама Варшава отказалась от репараций еще в 1953 году.