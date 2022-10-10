В Крыму предложили не выпускать из России состоящих на воинском учете Председатель Госсовета Крыма Константинов: состоящие на воинском учете не должны сами покидать РФ

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Власти Крыма предлагают запретить мужчинам, состоящим на воинском учете, выезжать из России в период мобилизации без разрешения военкоматов. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов написал в Telegram-канале, что местные парламентарии готовятся внести в Госдуму соответствующие поправки в федеральные законы.

Мы предлагаем <...> установить четкий запрет на выезд гражданина РФ, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, за пределы РФ в период общей или частичной мобилизации, либо в военное время без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, — заявил он.

Граждан, подпадающих под мобилизацию, которые успели выехать из страны, предлагается включать в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. Это же касается и тех, кто публично осуждает россиян, исполняющих свой долг.

Помимо всего прочего, крымские власти хотят лишить права голосовать и избираться тех, кто уклоняется от воинской службы, и осужденных по статье о дискредитации ВС РФ. Данное ограничение, по замыслу авторов инициативы, должно действовать в течение 10 лет после погашения судимости.

Бегуны, бросившие Родину в критический момент, должны знать, что их действия без последствий не останутся, — считает Константинов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в период проведения мобилизации всем военнообязанным гражданам России запрещено уезжать с места жительства. Некоторое время спустя он опроверг собственные слова. Сославшись на Минобороны, парламентарий пояснил, что передвижение граждан, стоящих на воинском учете, не требует разрешения военкоматов.