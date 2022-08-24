Baza: в Доме правительства вернули коронавирусные ограничения

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Дом правительства РФ

В Доме правительства вновь введены связанные с пандемией коронавируса ограничения, сообщает Telegram-канал Baza. Отменены они были два месяца назад.

Действие ограничений возобновлено с 16 августа по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. В соответствии с ними чиновники должны соблюдать масочный режим сократить количество контактов друг с другом и посетителями, а также очных совещаний.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России выявлен 40 231 новый случай заражения. Госпитализировано 3872 человека, при этом из больниц выписано 32 876 пациентов. Жертвами инфекции за сутки стали 72 человека.

В Москве за 24 часа COVID-19 заразились 9414 человек что более чем вдвое превышает показатель предыдущих суток. В столице были госпитализированы 368 человек и умерли 27.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор порекомендовал вернуть масочный режим в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей, сообщается на сайте ведомства. Речь шла о Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, на долю которых приходится 48,6% выявляемых случаев заражения. В число таких регионов попала также Ростовская область.