Baza: сын Жириновского сменил фамилию, имя и отчество

Игорь Лебедев / Фото Илья Питалев/РИА Новости

Сын Владимира Жириновского, бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев взял испанские имя и фамилию, а также сменил отчество. Теперь его зовут Гарсия Давид Александрович, передаёт Telegram-канал Baza со ссылкой на документы парламентария, находящиеся в распоряжении редакции.

Смена Ф. И. О. произошла летом 2021 года, в это же время Игорь Владимирович заявил об уходе из российской политики и партии ЛДПР навсегда, — говорится в сообщении.

Предполагается, что на это у политика было несколько причин. Среди них перечисляются переезд на ПМЖ в Испанию, где у его семьи много недвижимости, и уход от санкций, введённых ЕС против него в 2014 году.

Отметим, что Жириновский и Лебедев поссорились в июне 2021 года на почве назначения Михаила Дегтярёва на пост врио губернатора Хабаровского края. Сын экс-лидера ЛДПР посчитал, что Дегтярёв не обладал необходимыми способностями и знаниями, чтобы занять данную должность. После этого скандала Лебедев завершил политическую карьеру.

Жириновский скончался 6 апреля. При этом его сын не присутствовал на похоронной церемонии, а отправил на могилу отцу венок с лентой «Давай помиримся».