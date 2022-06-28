Baza: Рамзану Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией»

Фото: Рамзан Кадыров/ВК

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией»

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией», пишет Telegram-канал Baza. Сообщается, что все произошло во время открытия Грозненской стоматологической поликлиники №1.

Руководителю Чечни вручили орден, который ему присудила своим решением «Стоматологическая ассоциация России». При этом сам Рамзан Кадыров вручил другую награду — орден Кадырова — главному врачу поликлиники Юнусу Умарову.

Рамзан Кадыров получил еще в 2006 году звание академика Российской академии естественных наук. Сам он пояснил, что это было связано с его деятельностью по восстановлению мира в Чечне. Кадыров сказал, что это самая лучшая докторская диссертация, которую он мог представить, а потому его звание вполне заслужено. Кадыров отметил, что звание академика РАЕН, в частности, также имеют принц Уэльский Чарльз, бывший генсек ООН Бутрос Бутрос-Гали и многие другие, «которые не имеют абсолютно никакого отношения к открытиям и изобретениям».