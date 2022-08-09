Батальон ВСУ потерял 340 человек при наступлении российских войск Минобороны РФ: при наступлении российских войск батальон ВСУ потерял более 340 человек, остальные бежали

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В ходе наступления российских войск выведен из строя второй механизированный батальон 14-й механизированной бригады ВСУ, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, потери подразделения превысили 340 человек, остальные обратились в бегство.

В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность второй механизированный батальон 14-й механизированной бригады, потеряв более 340 человек убитыми и раненными. Оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции, — сказал Конашенков.

Он добавил, что в результате удара высокоточными ракетами в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины.

Кроме того, ВМФ России крылатыми ракетами атаковал склад со снарядами в Черкасской области. В результате удара уничтожено более 300 снарядов к американским РСЗО HIMARS и боеприпасы к гаубицам М777.

Накануне российские средства ПВО сбили 19 ракет, запущенных из американских РСЗО HIMARS, в Мелитополе, Харьковской и Херсонской областях. Уточняется, что снаряды были уничтожены в селе Сухая Каменка, городе Мелитополе и поселке Антоновка. Кроме того, противовоздушные средства перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Прудянка под Харьковом и Новая Каховка под Херсоном.