Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 139 человек, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне вечером СК сообщал, что жертвами атаки стали 137 человек.
Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. В результате нападения погибло 139 человек, — приводит слова Бастрыкина пресс-служба Кремля.
Путин в ходе совещания заявил, что России известно, что исполнителями теракта были радикальные исламисты, но Москву интересует, кто был заказчиком. По словам главы государства, США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны в том, что в российской трагедии не было украинского следа.
Министерство здравоохранения Московской области вечером 25 марта обнародовало обновленный список пострадавших при террористической атаке на концертный зал в Красногорске. В перечне 119 человек, из них 23 уже были выписаны из больниц, еще 96 пациентов продолжают проходить лечение.
Департамент здравоохранения Москвы 25 марта также опубликовал список из 76 пострадавших в результате теракта, которые были госпитализированы в столичные медицинские учреждения. Для родственников пациентов в столичном депздраве открыли горячую линию, по которой можно узнать о месте нахождения и состоянии людей.