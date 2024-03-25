Бастрыкин заявил о росте числа жертв атаки на «Крокус» Бастрыкин: число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 139 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 139 человек, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне вечером СК сообщал, что жертвами атаки стали 137 человек.

Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. В результате нападения погибло 139 человек, — приводит слова Бастрыкина пресс-служба Кремля.

Путин в ходе совещания заявил, что России известно, что исполнителями теракта были радикальные исламисты, но Москву интересует, кто был заказчиком. По словам главы государства, США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны в том, что в российской трагедии не было украинского следа.

Министерство здравоохранения Московской области вечером 25 марта обнародовало обновленный список пострадавших при террористической атаке на концертный зал в Красногорске. В перечне 119 человек, из них 23 уже были выписаны из больниц, еще 96 пациентов продолжают проходить лечение.

Департамент здравоохранения Москвы 25 марта также опубликовал список из 76 пострадавших в результате теракта, которые были госпитализированы в столичные медицинские учреждения. Для родственников пациентов в столичном депздраве открыли горячую линию, по которой можно узнать о месте нахождения и состоянии людей.