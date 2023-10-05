Бастрыкин затребовал доклад о проверке в больнице Великого Новгорода Бастрыкину доложат о проверке по нарушениям в больнице Великого Новгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по сообщению о ненадлежащем оказании врачебной помощи пациенту больницы в Великом Новгороде, сообщает ведомство в Telegram. В СК РФ уточнили, что мужчина пожаловался на неоказание ему помощи якобы из-за того, что медперсонал боится заразиться онкологией.

Мужчина опубликовал видеообращение, в котором рассказал о происходящем в больнице. Он также указал на отсутствие в медучреждении ряда необходимых препаратов. Следственные органы СК России по Новгородской области начали проверку изложенных им доводов. Они отчитаются перед Бастрыкиным о первоначальных результатах проверки.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту избиения школьницы тремя ученицами параллельного класса. Соответствующее распоряжение отдал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Инцидент произошел в начале учебного года в Ачинске.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил доложить ему о происшествии с 16-летней девушкой и ее матерью, которых избили сотрудники салона красоты в Москве. Полиция начала проверку по факту конфликта, который возник из-за того, что в одном из салонов красоты в центре столицы у девушки отказались принимать оплату скидочным купоном.