Бастрыкин: западные санкции не повлияли на работу следователей Бастрыкин: западные санкции никак не повлияли на работу следователей и криминалистов СК

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Александр Бастрыкин

Санкции, введенные Западом в отношении России никак не повлияли на работу следователей и криминалистов Следственного комитета РФ, заявил председатель СК Александр Бастрыкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, при создании ведомства большая часть техники, необходимой для работы специалистов закупалась в зарубежных странах, однако в последние годы активно приобретались отечественные образцы.

За прошедшие годы мы планомерно закупали отечественные образцы, и сейчас значительная часть криминалистической техники, применяемой нашими подразделениями, отечественного производства, — сказал Бастрыкин.

Он отметил, что зачастую отечественная техника позволяет более эффективно работать на местах происшествий, чем зарубежные аналоги.

В начале октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Среди новых антироссийских ограничений числятся запрет импорта товаров из РФ на сумму в €7 млрд, экспорт угля, электронные компоненты для оружия, а также запчасти для авиации и химических веществ. Также был запротоколирован потолок цен на российскую нефть.