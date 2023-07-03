Бастрыкин заинтересовался покушением на подростка под Новосибирском Бастрыкин потребовал доклад о покушении на подростка в Новосибирской области

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования покушения на убийство 15-летнего подростка на берегу реки Ини в Новосибирской области, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. Ранее стало известно, что сверстники мальчика избили его, а после попытались зарезать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство несовершеннолетнего в Новосибирской области. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц), — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, 29 июня двое подростков нанесли школьнику большое количество ножевых ударов. Тот был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что пьяный мужчина в поезде, следовавшем из Барнаула в Адлер, нанес множественные ножевые ранения двум приятелям, с которыми ехал в купе. Очевидица произошедшего рассказала, что пассажиры пытались остановить мужчину, но тот пытался добить попутчиков. Нападавшего задержала полиция. Источник «Известий» сообщил, что мужчина при этом кричал, что спас всех пассажиров поезда. Он также утверждал, что один из пострадавших планировал совершить теракт.