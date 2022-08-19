Бастрыкин заинтересовался делом о разбившейся на самокате девочке в детсаду Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании гибели девочки в детсаду под Новосибирском

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился доложить ему о ходе расследования гибели девочки под Новосибирском, сообщает пресс-служба СКР. 18 августа пятилетний ребенок насмерть разбился, упав с самоката у детского сада.

Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

Во время утренней прогулки малолетняя воспитанница детского сада, оставшись без контроля со стороны сотрудников образовательного учреждения, упала при езде на детском двухколесном самокате и ударилась головой об асфальтированную поверхность. Спасти девочку не удалось.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).