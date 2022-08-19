Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился доложить ему о ходе расследования гибели девочки под Новосибирском, сообщает пресс-служба СКР. 18 августа пятилетний ребенок насмерть разбился, упав с самоката у детского сада.
Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.
Во время утренней прогулки малолетняя воспитанница детского сада, оставшись без контроля со стороны сотрудников образовательного учреждения, упала при езде на детском двухколесном самокате и ударилась головой об асфальтированную поверхность. Спасти девочку не удалось.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).