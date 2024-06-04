Бастрыкин взял под контроль дело о нападении мигрантов в Москве СК: Бастрыкин запросил отчет по делу об избиении подростков мигрантами в Москве

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования нападения мигрантов на подростков в районе Солнцево на западе Москвы, сообщила пресс-служба ведомства. Доклад предоставит и.о. руководителя столичного ГСУ СК России Виталий Саксин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Виталию Саксину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — следует из заявления.

Ранее в подмосковном Железнодорожном дети мигрантов напали на семиклассников за отказ играть с ними футбол. У одного из пострадавших школьников в двух местах сломана рука. Инцидент произошел на спортивной площадке в Ольгинском парке еще несколько месяцев назад, но стало об этом известно только в мае.

До этого мужчина напал с ножом на 22-летнюю девушку возле ТЦ «Щелковский» в районе Гольяново в Москве. В результате происшествия пострадавшая получила несколько резаных ран. Сразу после нападения злоумышленник скрылся, прохожие вызвали скорую помощь. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ситуацию взяла на контроль прокуратуры Москвы.