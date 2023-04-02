Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели военкора Татарского

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Пресс-служба Следственного комитета России в официальном Telegram-канале сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о взрыве в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Председатель СК РФ поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу представить оперативный доклад по факту произошедшего.

Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить оперативный доклад об обстоятельствах убийства, совершенного общеопасным способом в Санкт-Петербурге. Дальнейший ход расследования уголовного дела по указанию главы ведомства поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, — сказано в публикации.

Жители города в настоящее время несут цветы и зажигают свечи на месте гибели военкора. Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу.

Взрыв произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента. Сам Татарский скончался. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама девушка находится в одной из больниц.

Ранее Главное управление уголовного розыска МВД России присоединилось к расследованию. Сотрудники ведомства отправились в Санкт-Петербург, где должны будут помочь сотрудникам ГУ МВД России по городу и области установить и задержать причастных к организации взрыва в кафе.