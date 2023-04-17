Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка стаей бродячих собак

Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве ребенка стаей бродячих собак в Оренбурге, сообщается на сайте ведомства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» и пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории Оренбурга, — отмечается в публикации СК.

РЕН ТВ в свою очередь пишет, что жители района города, где произошла трагедия, неоднократно жаловались властям на агрессивных собак. Однако, по словам граждан, все было бесполезно. Они утверждают, что собак увозили, стерилизовали, но затем снова возвращали на улицы.

Стая псов загрызла ребенка 16 апреля неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга. Мальчик скончался на месте от полученных травм.

Ранее стало известно, что мальчик, которого загрызли бездомные собаки в Оренбурге, вместе с друзьями собирал угощения на Пасху. Об этом писали СМИ со ссылкой на местную жительницу Олесю. По ее словам, собаки и ранее нападали на детей в этом районе, но власти не предпринимали никаких действий, чтобы обеспечить безопасность на улицах. Олеся рассказала, как 7 марта бродячие псы разодрали ноги ее дочери, когда та играла на улице в снежки.

Как сказала местная жительница, 16 апреля во дворе собралось множество детей, которые пошли на пасхальные колядки. Когда на несовершеннолетних напала стая псов, они попытались спрятаться в гаражах. Один ребенок не успел убежать.