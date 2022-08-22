Бастрыкин взял на контроль дело об избиении бывшей узницы концлагерей

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Александр Бастрыкин

В одном из пансионатов Новосибирска сотрудники избили 78-летнюю пенсионерку, бывшую узницу немецких концлагерей. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял это дело на личный контроль, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на ведомство. Инцидент произошел 21 августа в Дзержинском районе. О случившемся рассказала дочь пожилой женщины.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области В. Б. Зарипову представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях по факту причинения телесных повреждений женщине 1944 года рождения в одном из пансионатов города Новосибирска, — сообщили в СКР.

Бастрыкин поручил установить обстоятельства инцидента, а также немедленно возбудить уголовное дело, если на то будут основания.

Глава СКР ранее распорядился доложить ему о ходе расследования гибели девочки под Новосибирском. 18 августа пятилетний ребенок во время утренней прогулки в детском саду насмерть разбился, упав с самоката. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).