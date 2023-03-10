Бастрыкин взял на контроль дело о драке двух школьников в Москве Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о драке двух школьников в Москве

Фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела о драке двух школьников в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 10 марта.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту конфликта, который произошел между учениками столичной школы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое десятиклассников подрались в «Школе Новокосино». Подростков разнимали учителя и ученики. Один из участников драки в итоге оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости. По предварительным данным, конфликт начался из-за оскорбления родителей.

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

По словам юриста Александра Хаминского, нападавший десятиклассник может получить до 10 лет лишения свободы, если суд обвинит его по статье о хулиганстве с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.