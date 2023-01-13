Бастрыкин сообщил о формировании резерва для работы в новых регионах России Бастрыкин: для работы подразделений СКР в новых регионах сформирован резерв из 500 человек

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Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что для работы подразделений ведомства на новых территориях страны сформировал резерв из 500 человек. Всего в штате следственных управлений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будут работать 853 человека, рассказал он в интервью «Российской газете».

Утверждены структуры и штаты следственных управлений на указанных территориях в размере 853 единиц. На данный момент проводится их укомплектование. Для этого уже сформирован резерв из 500 человек, — подчеркнул Бастрыкин.

Глава СК РФ также указал на уже проведенную ведомством работу на новых территориях. По его словам, потерпевшими по уголовным делам о преступлениях киевского режима признаны более 120 тысяч жителей Донбасса. Только по делам, открытым по факту применения военнослужащими Украины запрещенных средств и методов ведения войны, а также по фактам жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными, завершено расследование 138 уголовных дел.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после попытки СБУ привлечь к ответственности командира дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом ВМФ РФ Игоря Осипова. Они были обвинены Украиной в «ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины».